Участниками программы «Большие гастроли» стали четыре саратовских театра

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:21:58+03:00

Ее реализация продолжается седьмой год

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В 2020 году Вольский драмтеатр, театр кукол «Теремок», Саратовский академический театр драмы и Саратовский ТЮЗ стали участниками федеральной программы «Большие гастроли». Она реализуется в седьмой раз.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, проект проходит с 2014 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности. В этом году запланировано участие 265 российских театров, среди них 22 федеральных.

В числе стран-участников: Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Латвия, Эстония, Таджикистан, Абхазия, Литва, Грузия, Киргизия. На гастроли за рубеж отправятся 12 российских театров.

ИСТОЧНИК KP.RU