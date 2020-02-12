Участниками программы «Большие гастроли» стали четыре саратовских театра
В 2020 году Вольский драмтеатр, театр кукол «Теремок», Саратовский академический театр драмы и Саратовский ТЮЗ стали участниками федеральной программы «Большие гастроли». Она реализуется в седьмой раз.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, проект проходит с 2014 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности. В этом году запланировано участие 265 российских театров, среди них 22 федеральных.
В числе стран-участников: Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Латвия, Эстония, Таджикистан, Абхазия, Литва, Грузия, Киргизия. На гастроли за рубеж отправятся 12 российских театров.
ИСТОЧНИК KP.RU