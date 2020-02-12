2020-02-12T16:20:44+03:00
Общество

В Оренбурге найдены родственники участника ВОВ, похороненного в Саратове

Мужчина проходил службу на Карельском фронте
Дарья Вострикова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи Саратовской области нашли в Оренбурге родственников солдата, похороненного на Воскресенском кладбище в областном центре.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, поиск прошел в рамках всероссийской патриотической молодежной «Эстафеты добрых дел», посвященной празднованию 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Племянницы похороненного на саратовской земле красноармейца Ивана Кузнецова, который родился в 1914 году в селе Каменноозерное, Валентина Ивановна и Ирина Алексеевна не знали о том, где их дядя проходит службу и похоронен. Спустя почти 80 лет они узнали о его боевом пути.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Иван Кузнецов проходил службу на Карельском фронте, в составе 426 стрелкового полка 88 стрелковой дивизии. Он воевал в Архангельске и Онеге, в районе станции Лоухи-Боярской Кировской железной дороги.

С августа по конец сентября дивизия несла большие потери, а 20 октября 1941 года прошел бой у деревни Зашеек с разбитием противника и возобновлению противостояния на Кестеньгском направлении. Несмотря на попадание в окружение, бойцы подразделения не сдавались.

Иван Кузнецов получил ранение 26 января 1942 года и скончался в Саратовском госпитале в августе этого же года.

Его родственников пригласили в Саратов для посещения братской могилы в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Следственное управление организует проезд, размещение и посещение памятных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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