2020-02-12T16:19:06+03:00
Происшествия

Подробности отравления трех человек в Пугачевском районе: у печи был закрыт шибер

Следователи начали проверку
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности трагедии в Пугачевском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, двое мужчин и женщина погибли в селе Малая Таволожка.

12 февраля тела обнаружил односельчанин, который обратил внимание, что у соседей всю ночь горел свет, а хозяйка дома не появлялась на улице. Он заглянул в окно и увидел, что женщина лежит в постели, но не отзывается на стук в дверь.

Обеспокоенный сосед вызвал полицию и областных спасателей. Те вскрыли дверь и нашли тела 31-летней хозяйки дома и двух мужчин, личности которых еще не установлены.

На место выехал следователь СУ СКР региона. Он осмотрел трупы, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

При этом выяснилось, что дом отапливался газовой печью, которая на тот момент работала, но шибер дымохода был закрыт.

Предварительной причиной смерти считается отравление продуктами горения.

Начата проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Определены варианты мест для благоустройства в Саратове
Расходы и доходы бюджета Саратовской области вырастут на 487 млн рублей
В День влюбленных в Саратове пройдет театрализованный квест
Саратовские облдепы готовы выделить 23 млн рублей Мининформу для печати материалов к 75-летию Победы
Спасатели эвакуировали с Волги пятерых детей
Депутаты облдумы попробовали обсудить ругань на заседаниях
В театре кукол «Теремок» Саратова заканчивается демонтаж оборудования
Кража аккумулятора на Уфимцева попала на камеру наблюдения
Завод из Энгельса начнет производство уникальной продукции
Подробности отравления трех человек в Пугачевском районе: у печи был закрыт шибер
Участниками программы «Большие гастроли» стали четыре саратовских театра
В Оренбурге найдены родственники участника ВОВ, похороненного в Саратове
В Пугачевском районе погибли три человека
В Саратове пройдут соревнования по ездовому спорту