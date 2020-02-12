Подробности отравления трех человек в Пугачевском районе: у печи был закрыт шибер

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:19:06+03:00

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Стали известны подробности трагедии в Пугачевском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, двое мужчин и женщина погибли в селе Малая Таволожка.

12 февраля тела обнаружил односельчанин, который обратил внимание, что у соседей всю ночь горел свет, а хозяйка дома не появлялась на улице. Он заглянул в окно и увидел, что женщина лежит в постели, но не отзывается на стук в дверь.

Обеспокоенный сосед вызвал полицию и областных спасателей. Те вскрыли дверь и нашли тела 31-летней хозяйки дома и двух мужчин, личности которых еще не установлены.

На место выехал следователь СУ СКР региона. Он осмотрел трупы, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Фото СУ СКР по Саратовской области

При этом выяснилось, что дом отапливался газовой печью, которая на тот момент работала, но шибер дымохода был закрыт.

Предварительной причиной смерти считается отравление продуктами горения.

Начата проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU