В Саратове пройдут соревнования по ездовому спорту

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:16:36+03:00

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В Саратове на лыжном стадионе «Зимний» на 5-й Дачной 29 февраля и 1 марта пройдут соревнования по ездовому спорту «Волжский караван».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии примут участие более 50 человек из Самарской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Московской и других областей. Они будут соревноваться с маламутами, сибирскими хаски, якутскими лайками, самоедами и другими породами.

С животными можно будет фотографироваться, гладить и обнимать их.

Состязания пройдут в дисциплине скиджоринга, пройдет гонка упряжек, в которую могут быть включены от одной до восьми собак.

ИСТОЧНИК KP.RU