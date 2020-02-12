В Саратове пройдут соревнования по ездовому спорту
В Саратове на лыжном стадионе «Зимний» на 5-й Дачной 29 февраля и 1 марта пройдут соревнования по ездовому спорту «Волжский караван».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии примут участие более 50 человек из Самарской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Московской и других областей. Они будут соревноваться с маламутами, сибирскими хаски, якутскими лайками, самоедами и другими породами.
С животными можно будет фотографироваться, гладить и обнимать их.
Состязания пройдут в дисциплине скиджоринга, пройдет гонка упряжек, в которую могут быть включены от одной до восьми собак.
ИСТОЧНИК KP.RU