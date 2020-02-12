Прокуратура нашла нарушения в колонии Энгельса
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко 11 февраля проверил колонию №2 в Энгельсе.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его сопровождал председатель общественной наблюдательной комиссии Владимир Незнамов.
Сергей Филипенко осмотрел места жительства заключенных, столовую, медицинскую часть и ряд других помещений, в том числе штрафные.
- Выявлен ряд нарушений. Контрольно-надзорные органы еще продолжают анализировать информацию. Пока можно сказать о несоблюдении правил противопожарной безопасности, — сообщила «КП-Саратов» руководитель пресс-службы прокуратуры Татьяна Казаченко.
По данным фактам будут составлены акты прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU