Прокуратура нашла нарушения в колонии Энгельса

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:50:30+03:00

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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко 11 февраля проверил колонию №2 в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его сопровождал председатель общественной наблюдательной комиссии Владимир Незнамов.

Сергей Филипенко осмотрел места жительства заключенных, столовую, медицинскую часть и ряд других помещений, в том числе штрафные.

- Выявлен ряд нарушений. Контрольно-надзорные органы еще продолжают анализировать информацию. Пока можно сказать о несоблюдении правил противопожарной безопасности, — сообщила «КП-Саратов» руководитель пресс-службы прокуратуры Татьяна Казаченко.

По данным фактам будут составлены акты прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU