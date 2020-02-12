2020-02-12T15:30:05+03:00
Общество

Володин предложил создать институт защиты исторической памяти

Его поддержала председатель парламента Сербии
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин предложил защитить историческую память.

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил создать институт защиты исторической памяти.

Об этом спикер ГД сказал на заседании межпарламентской комиссии Государственной думы и Народной скупщины Республики Сербии, которую представляла председатель сербского парламента Майя Гойкович.

По словам Вячеслава Володина, создание такой структуры в рамках межпарламентского измерения с участием экспертов и ученых даст возможность далее в гуманитарной сфере «предпринять шаги, позволяющие защитить объективность о том времени, защитить правду, защитить память о тех, кто погиб».

Майя Гойкович поддержала инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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