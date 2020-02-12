Володин предложил создать институт защиты исторической памяти
Вячеслав Володин предложил защитить историческую память.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил создать институт защиты исторической памяти.
Об этом спикер ГД сказал на заседании межпарламентской комиссии Государственной думы и Народной скупщины Республики Сербии, которую представляла председатель сербского парламента Майя Гойкович.
По словам Вячеслава Володина, создание такой структуры в рамках межпарламентского измерения с участием экспертов и ученых даст возможность далее в гуманитарной сфере «предпринять шаги, позволяющие защитить объективность о том времени, защитить правду, защитить память о тех, кто погиб».
Майя Гойкович поддержала инициативу.
ИСТОЧНИК KP.RU