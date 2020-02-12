В Саратове обезопасили каждый пятый подход к школе

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:28:01+03:00

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Сегодня, 12 февраля, председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая рассказала о реализации проекта «Формула безопасного детства» на заседании комиссии городской думы по местному самоуправлению.

Одним из его направлений является обеспечение безопасных подходов к школам. Всего таковых выявлено 125, на 25 из них проблемы решены — опилены деревья, установлено освещение, убраны свалки.

Депутат Виктор Марков заметил, что такая программа появилась после убийства девятилетней Елизаветы Киселёвой в Кировском районе Саратова. По его мнению, опасные места в городе все также остаются, а проект пытается объять необъятное.

ИСТОЧНИК KP.RU