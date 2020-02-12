В Саратове пройдет книжная выставка «Соловецкая школа юнг»

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:22:59+03:00

Она продлится до 29 февраля

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В городской библиотеке Саратова организована книжно-иллюстрированная выставка «Соловецкая школа юнг», приуроченная к Году памяти и славы в России, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, посетители увидят личные вещи юнги второго набора Соловецкой школы, старшего матроса Бенедикта Беджанова, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны Константина Юданова и Георгия Снеткова.

Также будут представлены книги по истории школы юнг.

Увидеть экспонаты можно до 29 февраля в здании библиотеки с 9:00 до 20:00, вход на выставку свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU