2020-02-12T13:03:55+03:00
Общество

Более 250 жителей Саратовской области прошли обследование в рамках Всемирного дня борьбы против рака

Провели несколько видов исследований
Дарья Вострикова
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В рамках Всемирного дня борьбы против рака медики провели профилактические акции в Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, в областном клиническом онкодиспансере все желающие, а их оказалось более 250 человек, могли пройти рентгенологическое, ультразвуковое, цитологическое исследование, посетить врача-онколога.

Тех, у кого выявили подозрение на злокачественное новообразование, направили на дообследование.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Онкопатруль».

ИСТОЧНИК KP.RU

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