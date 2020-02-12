Более 250 жителей Саратовской области прошли обследование в рамках Всемирного дня борьбы против рака

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:03:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках Всемирного дня борьбы против рака медики провели профилактические акции в Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, в областном клиническом онкодиспансере все желающие, а их оказалось более 250 человек, могли пройти рентгенологическое, ультразвуковое, цитологическое исследование, посетить врача-онколога.

Тех, у кого выявили подозрение на злокачественное новообразование, направили на дообследование.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Онкопатруль».

ИСТОЧНИК KP.RU