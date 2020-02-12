Саратовец выманил у жителя Пугачева 9 тыс. рублей при покупке игровой приставки
Вернуть свои деньги мужчина так и не смог
Изменить размер текста:
Полиция раскрыла мошенничество в отношении 32-летнего жителя Пугачева.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин нашел в интернете объявление о продаже игровой приставки и договорился о покупке. Его не смутило условие предоплаты: мужчина перевел незнакомцу 9 тыс. рублей, однако товара не получил.
Выяснилось, что его деньги присвоил себе 24-летний саратовец. Он успел потратить средства на себя.
На злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU