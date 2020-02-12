Саратовец выманил у жителя Пугачева 9 тыс. рублей при покупке игровой приставки

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:28:06+03:00

Вернуть свои деньги мужчина так и не смог

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Полиция раскрыла мошенничество в отношении 32-летнего жителя Пугачева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин нашел в интернете объявление о продаже игровой приставки и договорился о покупке. Его не смутило условие предоплаты: мужчина перевел незнакомцу 9 тыс. рублей, однако товара не получил.

Выяснилось, что его деньги присвоил себе 24-летний саратовец. Он успел потратить средства на себя.

На злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU