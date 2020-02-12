2020-02-12T12:14:39+03:00
Происшествия

В Аткарском районе водитель трактора насмерть сбил мужчину

Авария произошла в ремонтном боксе
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Сегодня, 12 февраля, примерно в 11:00 в селе Лопуховка Аткарского района Саратовской области 51-летний водитель трактора «Кировец К 750» сбил 34-летнего мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, авария произошла в ремонтном боксе на территории гаражного массива.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

В результате ДТП от полученных травм гражданин скончался по пути следования в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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