В Аткарском районе водитель трактора насмерть сбил мужчину
Авария произошла в ремонтном боксе
Фото Облспаса
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Сегодня, 12 февраля, примерно в 11:00 в селе Лопуховка Аткарского района Саратовской области 51-летний водитель трактора «Кировец К 750» сбил 34-летнего мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, авария произошла в ремонтном боксе на территории гаражного массива.
Фото Облспаса
В результате ДТП от полученных травм гражданин скончался по пути следования в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU