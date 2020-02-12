Жительница Ершовского района не смогла откупиться взяткой за торговлю спиртным без лицензии
Суд признал 48-летнюю жительницу поселка Кушумский виновной в покушении на дачу взятки.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, гражданка, зарегистрированная в качестве предпринимателя, торговала на своей родине водкой без лицензии.
Сотрудник полиции 8 августа 2019 года пресек ее продажу, изъял алкоголь и пригласил женщину в отдел для составления протокола.
Нарушительница уже в кабинете предложила правоохранителю 20 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности.
Тот отказался от денег и рассказал о случившемся руководству отдела.
Женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей и конфисковали предмет взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU