Жительница Ершовского района не смогла откупиться взяткой за торговлю спиртным без лицензии

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:02:37+03:00

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Суд признал 48-летнюю жительницу поселка Кушумский виновной в покушении на дачу взятки.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, гражданка, зарегистрированная в качестве предпринимателя, торговала на своей родине водкой без лицензии.

Сотрудник полиции 8 августа 2019 года пресек ее продажу, изъял алкоголь и пригласил женщину в отдел для составления протокола.

Нарушительница уже в кабинете предложила правоохранителю 20 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности.

Тот отказался от денег и рассказал о случившемся руководству отдела.

Женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей и конфисковали предмет взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU