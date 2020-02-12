В Марксе женщина разорвала одежду на полицейском

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:00:48+03:00

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В Марксе Саратовской области вынесен приговор 36-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, она признана виновной в нападении на сотрудника полиции при исполнении.

Ночью 29 октября сотрудник полиции остановил автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Ехавшая в этой машине женщина попыталась не дать правоохранителю составить протокол. Она дважды ударила полицейского кулаком в плечо, порвала форменную куртку и сорвала нагрудный знак.

Гражданку приговорили к году лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU