В Марксе женщина разорвала одежду на полицейском
Она пыталась защитить пьяного водителя
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В Марксе Саратовской области вынесен приговор 36-летней женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, она признана виновной в нападении на сотрудника полиции при исполнении.
Ночью 29 октября сотрудник полиции остановил автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Ехавшая в этой машине женщина попыталась не дать правоохранителю составить протокол. Она дважды ударила полицейского кулаком в плечо, порвала форменную куртку и сорвала нагрудный знак.
Гражданку приговорили к году лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU