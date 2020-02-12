В Саратове пятеро должников за неуплату налогов лишились техники и смартфона Apple

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:06:04+03:00

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Сотрудники Кировского районного отдела судебных приставов и представители ФНС посетили предпринимателей и организации, которые имеют задолженности по налогам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, у пятерых граждан арестовали офисную технику и смартфон марки Apple за общую сумму долгов на 120 тыс. рублей.

Подобные рейды проводятся регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU