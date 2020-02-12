В Саратове пятеро должников за неуплату налогов лишились техники и смартфона Apple
Граждане недодали в общем 120 тыс. рублей
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Сотрудники Кировского районного отдела судебных приставов и представители ФНС посетили предпринимателей и организации, которые имеют задолженности по налогам.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, у пятерых граждан арестовали офисную технику и смартфон марки Apple за общую сумму долгов на 120 тыс. рублей.
Подобные рейды проводятся регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU