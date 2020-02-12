2020-02-12T11:33:44+03:00
Происшествия

Пенсионер на лыжах провалился под лед на Волге

Мужчина ехал к себе на дачу
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 февраля, 69-летний саратовец не смог дойти по Волге на лыжах к себе на дачу.

По информации портала «ЧП Саратов», гражданин провалился под лед в районе городского пляжа со стороны Саратова.

На помощь ему пришли технические сотрудники моста, которые вызвали спасателей. Те прибыли на судне на воздушной подушке и эвакуировали мужчину на берег, после чего передали бригаде ЦМК, для госпитализации.

Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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