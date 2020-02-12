В селе под Саратовом тело мужчины с перерезанным горлом пролежало в доме 1,5 месяца

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:35:19+03:00

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В селе Семеновка Аркадакского района Саратовской области найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 46-летнего погибшего с перерезанным горлом нашли 29 января в частном доме.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительной версии, в ночь на 6 декабря к мужчине пришел 23-летний односельчанин. Они устроили посиделки с алкоголем, и во время застолья хозяин дома грубо отозвался о матери гостя. Тот потребовал извинения, но вместо этого получил новую партию брани.

Молодой человек схватил нож со стола и четыре раза ударил обидчика в шею, перерезав сонную артерию. После этого он попытался спрятать труп, завалив его вещами, а затем уехал в Ростовскую область. Тело было найдено только 26 января, когда к мужчине пришла его сестра.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Оперативники полиции области и района совместно со следователями СК выявили подозреваемого и доставили его в СК по Ростовской области. В ходе проверки на месте он рассказал подробности происшествия.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина арестован. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU