Саратовский областной театр оперетты представит спектакль к 75-летию Победы в ВОВ
Премьера состоится весной
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Саратовский областной театр оперетты 17 марта представит спектакль, подготовленный к празднованию 75-летия Победы в ВОВ.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе учреждения, Александр Колкер и режиссёр-постановщик Владимир Ломакин подготовят оперетту «Товарищи артисты. История фронтовой бригады».
Это история актеров, которые выступают на передовой, тем самым поднимая боевой дух советской армии.
Постановка осуществляется в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».
ИСТОЧНИК KP.RU