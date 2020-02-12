Саратовский областной театр оперетты представит спектакль к 75-летию Победы в ВОВ

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:18:35+03:00

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Саратовский областной театр оперетты 17 марта представит спектакль, подготовленный к празднованию 75-летия Победы в ВОВ.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе учреждения, Александр Колкер и режиссёр-постановщик Владимир Ломакин подготовят оперетту «Товарищи артисты. История фронтовой бригады».

Это история актеров, которые выступают на передовой, тем самым поднимая боевой дух советской армии.

Постановка осуществляется в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

ИСТОЧНИК KP.RU