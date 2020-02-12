В Ровенском районе юноша украл у дяди ноутбук

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:00:40+03:00

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Суд признал 17-летнего жителя села Приволжское виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 23 ноября подросток пришел домой к дяде, пока тот был в отъезде, и украл ноутбук стоимостью 20 тыс. рублей.

Технику с помощью совершеннолетнего приятеля он сдал в комиссионку, а вырученные деньги потратил на себя.

Пропажу родственник обнаружил 27 ноября и заявил в полицию. Он спросил племянника, брал ли тот ноутбук, на что тот ответил отрицательно.

Теперь парень проведет 80 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU