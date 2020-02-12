В Саратове прошла встреча с актером Владимиром Назаровым

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:52:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В центральной городской библиотеке Саратова прошла арт-встреча с актером из академического театра драмы имени Слонова, заслуженным артистом РФ Владимиром Назаровым.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ранее он заканчивал Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова, работал в театре юного зрителя имени Киселева, драмтеатре «Версия».

Владимир Назаров рассказал о своей жизни и творчестве, читал стихи, исполнил «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна на рояли.

ИСТОЧНИК KP.RU