В Саратове прошла встреча с актером Владимиром Назаровым
Мероприятие состоялась в библиотеке
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В центральной городской библиотеке Саратова прошла арт-встреча с актером из академического театра драмы имени Слонова, заслуженным артистом РФ Владимиром Назаровым.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ранее он заканчивал Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова, работал в театре юного зрителя имени Киселева, драмтеатре «Версия».
Владимир Назаров рассказал о своей жизни и творчестве, читал стихи, исполнил «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна на рояли.
ИСТОЧНИК KP.RU