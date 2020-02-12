Саратовец заплатит 25 тыс. рублей штрафа за хранение марихуаны
Мужчина приобрел наркотик у знакомого
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Суд признал 28-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 29 июля 2019 года в 17:30 мужчина на Нагорной улице в Саратове купил себе 7,3 грамма марихуаны.
В 18:00 того же дня гражданина задержали сотрудники полиции, наркотики у него изъяли.
Гражданина обязали выплатить 25 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU