Бизнесмен из Советского района пытался за взятку получить ассенизаторскую машину

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:18:33+03:00

Его задержали и отправили под суд

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В Саратовской области будут судить директора фирмы.

Как сообщили «КП-Саратов», его обвиняют в подкупе должностного лица.

По версии следствия, 30 октября бизнесмен в здании администрации муниципального образования Советского района передал главе 10 тыс. рублей. Это была часть взятки за аренду транспортного средства для вывоза жидких бытовых отходов (ассенизаторская машина).

Однако в момент передачи денег его задержали сотрудники полиции.

Свою вину мужчина не признал, но дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU