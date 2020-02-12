Бизнесмен из Советского района пытался за взятку получить ассенизаторскую машину
Его задержали и отправили под суд
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В Саратовской области будут судить директора фирмы.
Как сообщили «КП-Саратов», его обвиняют в подкупе должностного лица.
По версии следствия, 30 октября бизнесмен в здании администрации муниципального образования Советского района передал главе 10 тыс. рублей. Это была часть взятки за аренду транспортного средства для вывоза жидких бытовых отходов (ассенизаторская машина).
Однако в момент передачи денег его задержали сотрудники полиции.
Свою вину мужчина не признал, но дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU