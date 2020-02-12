В Саратове парень украл аккумулятор из ВАЗа
Молодого человека задержали
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Полиция Волжского района раскрыла кражу аккумулятора из ВАЗ-21074 у 43-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление произошло в период с 20:00 27 января до 12:00 28 января.
Машина стояла у дома №15 на Бакинской улице.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний рецидивист, который успел сдать похищенное в металлоприемку.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU