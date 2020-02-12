2020-02-12T09:55:02+03:00
Общество

Центр Саратова остался без отопления

Поврежден трубопровод на улице Радищева
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 февраля, из-за прорыва на трубопроводе, расположенном на улице Радищева, 8а, без отопления остались дома в центре Саратова.

- В зону ограничений попали адреса: улица Мичурина, 101, 112, 116, 116а, 122, 89, 98\102, Провиантская, 21, 23, Радищева, 11, 13, 15\95, 16, 18а, 8а, Соборная, 1, Советская, 4, 9\30, Чернышевского, 124, 153, 157 корп. 1, 2, 6, 159, 159\161, — сообщает информационный портал teplo.energy.

Энергетики организации «Т Плюс» планируют восстановить герметичность трубы и запустить тепло к 21:00, на месте работает одна бригада и шесть единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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