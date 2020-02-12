Центр Саратова остался без отопления

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:55:02+03:00

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Сегодня, 12 февраля, из-за прорыва на трубопроводе, расположенном на улице Радищева, 8а, без отопления остались дома в центре Саратова.

- В зону ограничений попали адреса: улица Мичурина, 101, 112, 116, 116а, 122, 89, 98\102, Провиантская, 21, 23, Радищева, 11, 13, 15\95, 16, 18а, 8а, Соборная, 1, Советская, 4, 9\30, Чернышевского, 124, 153, 157 корп. 1, 2, 6, 159, 159\161, — сообщает информационный портал teplo.energy.

Энергетики организации «Т Плюс» планируют восстановить герметичность трубы и запустить тепло к 21:00, на месте работает одна бригада и шесть единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU