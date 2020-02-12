В Саратове открылась выставка «Ветра времен»
Представлены живописные и графические работы
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В саратовской библиотеке в рамках творческого проекта «Краеведение в красках» состоялось открытие выставки картин «Ветра времен» Максима Иванова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мужчина является выпускником СГУ, сочиняет музыку в разных жанрах, увлекается изобразительным искусством, писательским мастерством.
Гостей мероприятия ожидают графические и живописные работы, которые можно увидеть до 3 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU