В Балашове вор подобрал ключи к чужой квартире ради кражи 10 тыс. рублей
Мужчину задержали
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Полиция Балашовского района раскрыла кражу у 57-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 11 февраля с 9:00 до 21:10 неизвестные подобрали ключи к ее квартире на Фестивальной улице и унесли 10 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 47-летний мужчина, который во всем признался.
Похищенное у него частично изъяли.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU