Саратовская прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лечебное питание

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:24:04+03:00

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Прокуратура Саратовской области выявила нарушение исполнения законодательства, регламентирующего льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, четырехлетний сын местной жительницы является инвалидом, стоит на учете в областной клинической больнице.

По рекомендации генетика ему положено лечебное питание «Нутриген-40», которое два месяца малышу не давали и это привело к угрозе здоровью. Обеспечение бесплатно для семьи.

Прокурор внес представление в адрес министра здравоохранения региона, которое удовлетворено. За счет областного бюджета питание для ребенка закуплено.

Из федеральных денег для обеспечения льготных категорий граждан дополнительно выделены 501,3 млн рублей, которые доведены до Минздрава области. Заключен государственный контракт.

Ребенок обеспечен питанием до апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU