В Заводском районе Саратова начали строить дом для переселенцев из аварийного жилья

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:19:40+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев посетил площадку на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе, где строят многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, здесь будут жить 306 человек. Сейчас стройплощадка уже огогорожена, на 70% вырыт котлован, рабочие собирают установки для погружения свай. Для технологических присоединений поданы заявки в ресурсоснабжающие организации.

Замглавы администрации по строительству Ирина Солошенко доложила мэру, что здание будет десятиэтажным, рассчитанном на 162 квартиры.

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Генеральный подрядчик строительства — АО «Саратовоблжилстрой». Ее руководитель Леонид Писной показал Михаилу Исаеву дорожную карту объекта.

Глава города отметил, что на 5-м Динамовском проезде и Огородной улице построят несколько домов общей площадью 32 тыс. кв. м. По другим объектам сейчас идет проектирование, проводятся работы по квадратуре одно, двух, трехкомнатных квартир.

Городское управление капитального строительства получило поручение распределить площадки равномерно по всему городу для пропорционального распределения нагрузки на объекты инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU