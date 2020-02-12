2020-02-12T09:19:40+03:00
Общество

В Заводском районе Саратова начали строить дом для переселенцев из аварийного жилья

Ход работ оценил Михаил Исаев
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Мэр Саратова Михаил Исаев посетил площадку на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе, где строят многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, здесь будут жить 306 человек. Сейчас стройплощадка уже огогорожена, на 70% вырыт котлован, рабочие собирают установки для погружения свай. Для технологических присоединений поданы заявки в ресурсоснабжающие организации.

Замглавы администрации по строительству Ирина Солошенко доложила мэру, что здание будет десятиэтажным, рассчитанном на 162 квартиры.

.

.

Генеральный подрядчик строительства — АО «Саратовоблжилстрой». Ее руководитель Леонид Писной показал Михаилу Исаеву дорожную карту объекта.

Глава города отметил, что на 5-м Динамовском проезде и Огородной улице построят несколько домов общей площадью 32 тыс. кв. м. По другим объектам сейчас идет проектирование, проводятся работы по квадратуре одно, двух, трехкомнатных квартир.

Городское управление капитального строительства получило поручение распределить площадки равномерно по всему городу для пропорционального распределения нагрузки на объекты инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы самые эффективные саратовские СМИ и пресс-службы правительства
В Саратове открылась выставка «Ветра времен»
В Балашове вор подобрал ключи к чужой квартире ради кражи 10 тыс. рублей
Саратовская прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лечебное питание
В Энгельсе рецидивист ночью пытался обокрасть гараж знакомого
В Саратове встали трамваи и троллейбусы
В Заводском районе Саратова начали строить дом для переселенцев из аварийного жилья
Саратовец пожаловался на полуторачасовое ожидание на «Почте России»
В Ртищеве мотоцикл сгорел после столкновения с УАЗом
Из Саратовской области не выпустили 83,5 тонны зараженного подсолнечника
В Саратове женщина на Hyundai Creta сбила пенсионера
В Саратове молодой рецидивист украл золото на 70 тыс. рублей
В Саратове прекращены поиски пропавшей 13-летней девочки
В Саратовской области разрешили массовый отстрел лис
Мэрия постановила снести гаражи возле Кумысной поляны
Квартет пьяных мужчин до смерти забил постороннего парня в Юрише
В Саратове мужчина случайно убил человека во время прогулки с собакой
Днем 12 февраля в Саратовской области похолодает до -7 градусов
В Саратове выступила японская пианистка Саяка Накая
На дороги Саратовской области в 2020 году потратят 28 млрд рублей
У Губернского рынка столкнулись автобус №11 и кроссовер