2020-02-12T08:56:23+03:00
Общество

Саратовец пожаловался на полуторачасовое ожидание на «Почте России»

Даже в рабочее время появляются очереди
Дарья Вострикова
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Вчера, 11 февраля, саратовец пожаловался на работу «Почты России» в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Анонимный пользователь отметил, что шутки про это учреждение давно перестали быть таковыми, «скоростной режим работы тут, как процесс эволюции — на стадии зарождения жизни».

По словам местного жителя, для отправки заказного письма требуется от 50 минут до полутора часов даже в рабочее время — с 15:00 до 16:00.

Горожанин отметил, что «на почте можно успеть разложиться, пока очередь дождешься», таков его крик души.

В комментариях под записью мнения горожан о почте разделились. Кристина Горюнова отметила, что в 52-м отделении на 3-й Дачной все хорошо, в отличие от 65-го, где процветает воровство посылок, и директор не решает проблемы.

- Одна знакомая заказала через интернет кардиган, пришла забирать, а там оператор сидит в ее вещи и уверяет, что посылка потерялась, — сказала Мария Кликушина-Шелухина.

Дмитрий Маркин, представившийся официальным представителем почты, предложил всем, кто сталкивается с длительным ожиданием, позвонить на бесплатную горячую линию.

Алена Кульзенева рассказала об электронной очереди в 35-м отделении в поселке Солнечный, где посылку можно получить за десять минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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