В Саратове молодой рецидивист украл золото на 70 тыс. рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:38:18+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 53-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 13:00 2 января до 8:00 3 января неизвестный унес из квартиры на улице Чернышевского золотые украшения на 70 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний рецидивист, который признался в содеянном.

Похищенное у него не изъяли, на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU