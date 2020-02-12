В Саратове молодой рецидивист украл золото на 70 тыс. рублей
Парень признался в содеянном
Изменить размер текста:
Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 53-летней жительницы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 13:00 2 января до 8:00 3 января неизвестный унес из квартиры на улице Чернышевского золотые украшения на 70 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний рецидивист, который признался в содеянном.
Похищенное у него не изъяли, на парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU