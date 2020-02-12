Квартет пьяных мужчин до смерти забил постороннего парня в Юрише

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:54:25+03:00

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор четырем мужчинам 28, 32, 35 и 51 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, они избили человека так сильно, что он скончался.

16 октября компания из четырех приятелей распивала спиртное. Младший из них вспомнил, что общая знакомая накануне позвонила и пожаловалась на 32-летнего знакомого. Якобы он ее обворовывает. Женщина попросила разобраться с ним, поэтому мужчины отправились к ней в поселок Юриш.

Там они застали «обидчика», но он при виде агрессивно настроенного квартета кинулся бежать и скрылся. Однако мужчин это не остановило, они накинулись на совершенно постороннего 24-летнего парня, который тоже был в гостях у женщины.

Сильно побив его, злоумышленники вытащили раненого на улицу и ушли. Пострадавшего госпитализировали, но 18 октября он скончался от тупой травмы головы.

Свою вину мужчины не признали, но суд счел доказательства достаточными.

Подсудимые получили сроки: девять лет, девять лет десять месяцев, 11 лет, 13 лет. Причем самый длительный срок, который назначен 35-летнему мужчине, он проведет в колонии особого режима. Остальные — в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU