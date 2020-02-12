2020-02-12T07:48:14+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина случайно убил человека во время прогулки с собакой

Причиной стало столкновение с девушкой на выходе из магазина
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова будут судить 41-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Преступление было совершено вечером 22 ноября. По версии следствия, мужчина на прогулке с собакой зашел в магазин на проспекте Энтузиастов, а на выходе столкнулся с двумя парнями и девушкой. При этом мужчина задел даму плечом, что разозлило одного из ее спутников.

30-летний молодой человек начал требовать разрешения спора, несмотря на то, что его оппонент пытался уйти. Развязалась драка, и 41-летний мужчина дважды ударил соперника кулаком по голове. Тот упал и был госпитализирован, но 29 ноября скончался в больнице.

Несмотря на то, что гражданин не признал вину, он был арестован. Сейчас дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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