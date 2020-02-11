В Саратове выступила японская пианистка Саяка Накая

11 Февр. 2020 2020-02-11T21:17:20+03:00

Она исполнила концерты для фортепиано Моцарта и Шостаковича [видео]

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Сегодня вечером, 11 февраля, в Большом зале Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова выступила японская пианистка Саяка Накая.

Вышедшая перед выступлением конферансье рассказала зрителям, что пианистка из страны восходящего солнца, окончив среднюю школу при музыкальном факультете Токийского университета искусств, поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Также у Саяки есть различные призы в международных музыкальных конкурсах.

Во время концерта пианистка исполнила концерт №21 для фортепиано с оркестром Моцарта, а во втором отделении — концерт для фортепиано с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича. Как отметила конферансье, над этим произведением композитор работал шесть месяцев в 1933 году.

- В дальнейшем оно станет популярным и таким останется до сих пор. Это по сути один из первых опусов постмодернизма, — рассказала конферансье.

Аккомпанировали японской пианистке Поволжский камерный оркестр и Камерный оркестр СГК. Дирижер концерта — Михаил Мясников.

Аккомпанировали японской пианистке Поволжский камерный оркестр и Камерный оркестр консерваторииФото: Ольга Симонова

После всех аплодисментов и оваций Саяка Накая подарила зрителям саратовской консерватории свое сольное исполнение.

Отметим, что этим концертом в Саратове открылся Год Японии, объявленный президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Выступление также прошло при поддержке Японского фонда и Саратовского отделения общества «Россия-Япония».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/760207" frameborder="0"></iframe> Выступление японской пианистки Саяки Накая.

ИСТОЧНИК KP.RU