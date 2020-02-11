На дороги Саратовской области в 2020 году потратят 28 млрд рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:41:35+03:00

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До конца 2020 года трассы Волгоград — Ровное — Энгельс — Пугачев — Самара должны передать на федеральный уровень.

Об этом было заявлено на коллегии Минтранса.

Кроме того, продолжится процесс передачи дороги Ртищево — Балашов.

В 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в содержание саратовских трасс было вложено 5,8 млрд рублей. Из которых 2,6 млрд внес федеральный бюджет. Удалось привести в норму около 13% дорог при плане 11%. В 2020 году на эти же цели будет направлено 28 млрд рублей.

- Проблема дорог у населения ушла с первого проблемного места на седьмое, — отметил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Он отметил приоритетные направления дальнейшей работы — качество и стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU