Перед переездами на Сенном и Синодском предложено установить дополнительные пункты весового контроля

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:41:57+03:00

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Замначальника ПривЖД Сергей Лиходаев 11 февраля на коллегии Минтранса в правительстве Саратовской области рассказал о проектах, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем, и проблемных вопросах.

- Обход Саратова — важный проект для ПривЖД. В первую очередь, в вопросах безопасности. По железной дороге идут химия и нефтепродукты. Поток растет и от города будем его отклонять, — заявил он.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поинтересовался, когда начнется строительство. Сергей Лиходеев затруднился ответить точно, но заявил, что в этом году.

Также начнется работа по реконструкции здания железнодорожного вокзала.

Также из ближайших нововведений: на маршруте Волгоград — Саратов будут ходить поезда типа «Ласточек», которые могут достигать скорости 140 км в час. Это позволит доезжать из Саратова до Волгограда за четыре часа.

Сергей Лиходеев отметил, что переезд у Сенного и Синодского постоянно разбивают грузовики с перегрузом. Он предложил поставить дополнительные пункты весового контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU