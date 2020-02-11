Лихач осужден за смертельное ДТП под Марксом

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:30:38+03:00

Мужчину на два года лишили свободы

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Суд признал 39-летнего жителя Волгоградской области виновным в нарушении ПДД, что повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 11 мая 2019 года мужчина на Mitsubishi АSX выехал на встречную полосу 371 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград.

Он ехал со скоростью не менее 104 км\ч, потерял контроль над вождением и влетел в ВАЗ-217030, водитель которого получил травмы и скончался на месте аварии.

Теперь мужчина проведет два года в колонии-поселении, его на три года лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU