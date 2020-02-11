Лихач осужден за смертельное ДТП под Марксом
Суд признал 39-летнего жителя Волгоградской области виновным в нарушении ПДД, что повлекло за собой по неосторожности смерть человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 11 мая 2019 года мужчина на Mitsubishi АSX выехал на встречную полосу 371 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград.
Он ехал со скоростью не менее 104 км\ч, потерял контроль над вождением и влетел в ВАЗ-217030, водитель которого получил травмы и скончался на месте аварии.
Теперь мужчина проведет два года в колонии-поселении, его на три года лишили водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU