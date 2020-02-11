На завод в «Горном» требуется 5 млрд рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:20:51+03:00

Строительство должно начаться в 2021 году

Изменить размер текста: A A

Для подготовки производственно-технического комплекса «Горный» в Саратовской области к перепрофилированию потребуется 5 млрд рублей.

Как было отмечено на коллегии министерства промышленности и энергетики региона, завод должен сменить профиль с уничтожения химоружия на обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I-II классов опасности.

В 2020 году должны пройти экспертизы: экологическая и проектной документации. А строительство начнется в 2021 году. Завод должен появиться в 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU