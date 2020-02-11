Саратовец украл через мобильный банк 5 тыс. рублей
К его номеру был подключен чужой счет
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В отдел полиции Калининского района поступило заявление от местного жителя о краже 5 тыс.рублей через мобильный банк.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, приложение было привязано к номеру, который мужчина заблокировал, а отвязать забыл.
Этот номер оператор дал другому абоненту с подключенными сервисами.
Новый владелец снял деньги себе. Выяснилось, что это был 21-летний саратовец. Парень потратил все.
На молодого человека завели уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU