Энергетики не будут устранять повреждение на трубе до потепления

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 февраля, организация «Т Плюс» прокомментировала прорыв трубы на Студеной улице, 13а.

Напомним, ранее в соцсетях местные жители жаловались, что это произошло 8 февраля, но ее до сих пор не устранили. Более того, в окна горожан льется кипяток.

- Теплосеть была передана Саратовскому филиалу «Т Плюс» после подписания концессионного соглашения в ненормативном состоянии. Повреждение устранят при благоприятных погодных условиях, так как ремонт при низких температурах может привести к размораживанию. Этого допускать нельзя, от коммуникаций получает теплоресурс 31 объект, — уточнили энергетики.

В организации сообщили, что по прогнозу такая погода как раз установится к выходным. Пока что объект огородили сигнальными лентами.

ИСТОЧНИК KP.RU