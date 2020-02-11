Энергетики не будут устранять повреждение на трубе до потепления
Сегодня, 11 февраля, организация «Т Плюс» прокомментировала прорыв трубы на Студеной улице, 13а.
Напомним, ранее в соцсетях местные жители жаловались, что это произошло 8 февраля, но ее до сих пор не устранили. Более того, в окна горожан льется кипяток.
- Теплосеть была передана Саратовскому филиалу «Т Плюс» после подписания концессионного соглашения в ненормативном состоянии. Повреждение устранят при благоприятных погодных условиях, так как ремонт при низких температурах может привести к размораживанию. Этого допускать нельзя, от коммуникаций получает теплоресурс 31 объект, — уточнили энергетики.
В организации сообщили, что по прогнозу такая погода как раз установится к выходным. Пока что объект огородили сигнальными лентами.
ИСТОЧНИК KP.RU