2020-02-11T15:51:52+03:00
Общество

Жители поселка Поливановка в Саратове в четверг останутся без воды

К коммуникациям будут подключать детский сад
Екатерина Семенова
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В четверг, 13 февраля, жители поселка Поливановка останутся без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, запланированы работы по подключению к коммуникациям нового детского сада.

Ориентировочно с 07:00 до 19:30 отключат воду в домах в микрорайоне «9-я Дачная»: 1 и 2-я Зеленогорские и Тюльпановая улицы, 1 и 2-я Тюльпановые проезды, а также Тюльпановые тупики и Дачный проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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