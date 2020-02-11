Жители поселка Поливановка в Саратове в четверг останутся без воды
К коммуникациям будут подключать детский сад
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В четверг, 13 февраля, жители поселка Поливановка останутся без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, запланированы работы по подключению к коммуникациям нового детского сада.
Ориентировочно с 07:00 до 19:30 отключат воду в домах в микрорайоне «9-я Дачная»: 1 и 2-я Зеленогорские и Тюльпановая улицы, 1 и 2-я Тюльпановые проезды, а также Тюльпановые тупики и Дачный проспект.
ИСТОЧНИК KP.RU