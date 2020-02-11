2020-02-11T15:47:24+03:00
Экономика

Михаил Ткаченко на коллегии Минпрома: Маткапиталом демографию не исправим, надо мужикам нормальную зарплату платить

В промышленности планируется увеличить жалованье на 10%
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На заседании коллегии министерства промышленности и энергетики Саратовской области коснулись вопросов заработной платы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам министра Андрея Архипова, средняя зарплата на предприятиях промышленности составляет 36 тыс. рублей, что выше средней по области. При этом за год она выросла на 8%.

Однако она значительно ниже, чем в среднем по России. Поэтому на 2020 год запланирован рост зарплат на 10%.

- Чтобы повысить зарплату, ее надо заработать, но повышать надо. Уедут у нас специалисты, уедут, мы чувствуем. Одним маткапиталом не решим демографию. Мужик должен приносить домой деньги, чувствовать себя уверенно, а он бегает, деньги ищет, — отметил председатель регионального объединения профсоюзов Михаил Ткаченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Радаев потребовал соблюдать график строительства Дворца водных видов спорта
Перед переездами на Сенном и Синодском предложено установить дополнительные пункты весового контроля
Юлия Литневская рассказала школьникам Воскресенского о праздновании 75-летия Победы
Лихач осужден за смертельное ДТП под Марксом
На завод в «Горном» требуется 5 млрд рублей
Саратовец украл через мобильный банк 5 тыс. рублей
В Вольске в гараж провалился ребенок
Бывший руководитель сети «Пятерочки» и «Магнита» стал начальником саратовской почты
Энергетики не будут устранять повреждение на трубе до потепления
Жители поселка Поливановка в Саратове в четверг останутся без воды
Михаил Ткаченко на коллегии Минпрома: Маткапиталом демографию не исправим, надо мужикам нормальную зарплату платить
В Саратове в 2020 году выявили 245 нарушений перевозки детей
Названы самые проблемные заводы Саратова
Под Новоузенском ВАЗ-2115 придавил вылетевшего из кабины водителя
Названы причины сокращения добычи полезных ископаемых в Саратовской области
Балашовский участковый поймал рецидивиста с чужим мопедом
Саратовцы пожаловались на льющийся в окна кипяток
Полицейских, убивших задержанного в Вольске, отправили в колонию на 10 и 10,5 лет
Музыкальные редкости в сольном концерте Месропа Бадаляна
На международной конференции в Саратове студенты и школьники обсудят межкультурные особенности коммуникации в разных сферах жизни