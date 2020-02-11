Михаил Ткаченко на коллегии Минпрома: Маткапиталом демографию не исправим, надо мужикам нормальную зарплату платить
На заседании коллегии министерства промышленности и энергетики Саратовской области коснулись вопросов заработной платы.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам министра Андрея Архипова, средняя зарплата на предприятиях промышленности составляет 36 тыс. рублей, что выше средней по области. При этом за год она выросла на 8%.
Однако она значительно ниже, чем в среднем по России. Поэтому на 2020 год запланирован рост зарплат на 10%.
- Чтобы повысить зарплату, ее надо заработать, но повышать надо. Уедут у нас специалисты, уедут, мы чувствуем. Одним маткапиталом не решим демографию. Мужик должен приносить домой деньги, чувствовать себя уверенно, а он бегает, деньги ищет, — отметил председатель регионального объединения профсоюзов Михаил Ткаченко.
ИСТОЧНИК KP.RU