Михаил Ткаченко на коллегии Минпрома: Маткапиталом демографию не исправим, надо мужикам нормальную зарплату платить

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:47:24+03:00

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На заседании коллегии министерства промышленности и энергетики Саратовской области коснулись вопросов заработной платы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам министра Андрея Архипова, средняя зарплата на предприятиях промышленности составляет 36 тыс. рублей, что выше средней по области. При этом за год она выросла на 8%.

Однако она значительно ниже, чем в среднем по России. Поэтому на 2020 год запланирован рост зарплат на 10%.

- Чтобы повысить зарплату, ее надо заработать, но повышать надо. Уедут у нас специалисты, уедут, мы чувствуем. Одним маткапиталом не решим демографию. Мужик должен приносить домой деньги, чувствовать себя уверенно, а он бегает, деньги ищет, — отметил председатель регионального объединения профсоюзов Михаил Ткаченко.

ИСТОЧНИК KP.RU