В Саратове в 2020 году выявили 245 нарушений перевозки детей
Проведена акция «Пристегни самое дорогое»
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В Саратове 10 февраля на Славянской площади сотрудники городской Госавтоинспекции провели акцию «Пристегни самое дорогое» в рамках профилактического мероприятия «Маленький пассажир».
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городского ГИБДД, с начала 2020 года в городе выявили 245 человек, которые нарушили требования к перевозке детей.
Во время мероприятия инспекторы проводили разъяснительные беседы с водителями, вручали им тематические блокноты и памятки на заднее стекло автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU