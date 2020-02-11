Названы самые проблемные заводы Саратова
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 11 февраля, проходит коллегия министерства промышленности и энергетики.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», были названы проблемные предприятия, которые находятся в крайне неустойчивом положении и могут сократить персонал и закрыться.
- Радиоприборный завод, «Нефтемаш-Сапкон», «Тантал», Завод резервуарных конструкций — сегодня это проблемные предприятия. В этом году нужно их из этого списка вывести, — заявил зампред правительства Василий Разделкин.
Министр промышленности и энергетики Андрей Архипов пояснил, что проблемы возникают, в большинстве случаев в связи с неэффективной работой собственников и акционеров.
- Мы работаем в этом направлении. В 2019 году удалось за счет поиска инвесторов и работы с собственниками несколько предприятий восстановить и вернуть к работе, — отметил министр.
Кроме того, сейчас идет поиск решений по таким предприятиям, как «Молот» в Петровске, Балашовская рембаза и другим. Для некоторых подыскивают инвесторов, для других, которых спасти невозможно, в рамках закрытых торгов планируют через продажи сохранить уникальное оборудование и выплатить задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU