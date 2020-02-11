2020-02-11T15:11:40+03:00
Экономика

Названы самые проблемные заводы Саратова

Они могут растерять коллектив и закрыться
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 11 февраля, проходит коллегия министерства промышленности и энергетики.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», были названы проблемные предприятия, которые находятся в крайне неустойчивом положении и могут сократить персонал и закрыться.

- Радиоприборный завод, «Нефтемаш-Сапкон», «Тантал», Завод резервуарных конструкций — сегодня это проблемные предприятия. В этом году нужно их из этого списка вывести, — заявил зампред правительства Василий Разделкин.

Министр промышленности и энергетики Андрей Архипов пояснил, что проблемы возникают, в большинстве случаев в связи с неэффективной работой собственников и акционеров.

- Мы работаем в этом направлении. В 2019 году удалось за счет поиска инвесторов и работы с собственниками несколько предприятий восстановить и вернуть к работе, — отметил министр.

Кроме того, сейчас идет поиск решений по таким предприятиям, как «Молот» в Петровске, Балашовская рембаза и другим. Для некоторых подыскивают инвесторов, для других, которых спасти невозможно, в рамках закрытых торгов планируют через продажи сохранить уникальное оборудование и выплатить задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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