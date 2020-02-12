Днем 12 февраля в Саратовской области похолодает до -7 градусов
Будет порывистый ветер
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В Саратовской области сегодня днем, 12 февраля, температура опустится до -2…-7 градусов.
- Погода будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Утром также прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь.
К тому же в регионе будет порывистый ветер. Он подует с юго-востока со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU