2020-02-11T17:00:39+03:00
Общество

Названы причины сокращения добычи полезных ископаемых в Саратовской области

Объемы упали на 6,1%
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратовской области по итогам 2019 года зафиксировано снижение объемов промышленного производства.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на коллегии Минпрома было озвучено, что падение произошла в ряде отраслей.

Например, в добыче полезных ископаемых зафиксировано сокращение объемов на 6,1%, в энергетике — на 5,7%. Причинами этого названы плановые ремонты на Балаковской АЭС и уменьшение выработки энергии на Саратовской ГЭС.

Министр промышленности и энергетики Андрей Архипов назвал суды на ОАО «Белойл», высокую степень обводненности и вывод из фонда скважин, запрет на поставку нефти в Европу в качестве негативных факторов, которые стали причинами снижения объемов добычи.

Зато предприятия АПК сумели нарастить объемы гособоронзаказа — на 1% к 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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