Балашовский участковый поймал рецидивиста с чужим мопедом
Мужчину задержали на улице
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Балашовскому участковому Ивану Храпову около 20:00 8 февраля позвонила местная жительница и сообщила, что на подворье ее брата побывали воры.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУВД Саратова, полицейский находился в 5 км от села Пинеровка, где произошло преступление.
Он приехал в село и увидел необычного прохожего: нетрезвого, с мопедом. Выяснилось, что это 42-летний местный житель, за плечами которого уже восемь судимостей. «Альфа» в его руках также оказалась угнанной у заявительницы.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU