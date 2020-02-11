Саратовцы пожаловались на льющийся в окна кипяток
Сегодня, 11 февраля, анонимный пользователь рассказал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» о прорыве трубы на 1-м Студеном проезде в Ленинском районе.
По словам очевидца, трубу отопления прорвало еще в субботу, 8 февраля. Звонки в организацию «Т Плюс» не принесли должного результата: горожане получили ответ, что коммуникации починят, но рабочих видели лишь в этот день. Мастера только уменьшили напор.
Местные жители пожаловались на кипяток, который «льется людям в окна», и выразили недоумение — непонятно куда обращаться для исправления ситуации.
В комментариях под записью пользователь Вася Зуев сыронизировал, что на этой улице стабильно раз в месяц случаются прорывы.
ИСТОЧНИК KP.RU