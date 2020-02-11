2020-02-11T14:50:12+03:00
Общество

Саратовцы пожаловались на льющийся в окна кипяток

Прорвало трубу на 1-м Студеном проезде
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 февраля, анонимный пользователь рассказал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» о прорыве трубы на 1-м Студеном проезде в Ленинском районе.

По словам очевидца, трубу отопления прорвало еще в субботу, 8 февраля. Звонки в организацию «Т Плюс» не принесли должного результата: горожане получили ответ, что коммуникации починят, но рабочих видели лишь в этот день. Мастера только уменьшили напор.

Местные жители пожаловались на кипяток, который «льется людям в окна», и выразили недоумение — непонятно куда обращаться для исправления ситуации.

В комментариях под записью пользователь Вася Зуев сыронизировал, что на этой улице стабильно раз в месяц случаются прорывы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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