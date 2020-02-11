2020-02-11T14:27:12+03:00
Звезды

Музыкальные редкости в сольном концерте Месропа Бадаляна

Ольга Симонова
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Саратовская консерватория приглашает вас на концерт скрипичной музыки. 15 февраля в 18:30 в Большом зале СГК сольную программу представит лауреат всероссийских и международных конкурсов и первая скрипка ансамбля старинной музыки «Musica Felice» Месроп Бадалян.

В программе концерта прозвучат редко исполняемые в Саратове произведения. Среди них — романсы чешского композитора Антонина Дворжака и бельгийского Анри Вьётана. Вошедшая в золотой фонд мировой сокровищницы классической музыки третья скрипичная Соната Иоганнеса Брамса тоже будет звучать со сцены в исполнении Месропа Бадаляна.

В зимний вечер 15 февраля жаркий микроклимат в зале поддержит «Испанский танец» Пабло де Сарасате, а «Ноктюрн» Эдуарда Багдасаряна напомнит слушателям о солнечной, богатой музыкальными традициями и уютной Армении. Партию фортепиано исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов Раиса Гольдфейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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