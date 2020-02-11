На международной конференции в Саратове студенты и школьники обсудят межкультурные особенности коммуникации в разных сферах жизни

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:23:34+03:00

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Ежегодно в Саратове проходит Международная научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 9–11 классов «Коммуникативные вызовы XXI века». Конференция является междисциплинарным проектом, отвечающим на проблемы нашего времени, и направленным на развитие научных коммуникаций международного академического сообщества.

Организатор конференции — Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС — особое внимание уделяет исследованиям взаимодействия средств массовой информации и общества, различных проблем политической, межкультурной и управленческой коммуникации. В рамках конференции также активно обсуждается лингво-культурный аспект коммуникации.

Исследования, проводимые студентами, магистрантами и аспирантами — участниками конференции в области управления, политики и менеджмента, позволяют разработать и внедрять эффективные коммуникативные практики, учитывающие данные современной коммуникативистики, межкультурные особенности коммуникативного взаимодействия и успешный зарубежный опыт.

- Жизнь довольно часто бросает нам вызовы вне зависимости от конкретной сферы деятельности, будь то государственная служба, политика, бизнес, — отметил и. о. заведующего кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации ПИУ РАНХиГС Денис Розеватов. — Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Граница моего языка — это граница моего мира». Чем шире круг нашего общения, тем больше мы развиваемся сами — познаем опыт, знакомимся с различными нормами, правилами. Зачастую круг расширяется настолько, что знания одного, родного языка недостаточно. Изучая язык другой страны, мы изучаем культуру другого народа. Следовательно, делаем огромный шаг для собственного развития.

Конференция состоится 26 февраля 2020 года на площадке Поволжского института управления РАНХиГС. Подробнее о конференции можно узнать на сайте ПИУ РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU