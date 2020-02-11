Известны итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:46:13+03:00

Два водителя ездили подшофе без прав

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Вечером и ночью 7 и 8 февраля Госавтоинспекция провела рейд «Нетрезвый водитель».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГИБДД, выявили девять человек, которые водили транспорт пьяными, шесть шоферов, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, и двоих, кто ездил без прав.

Участников дорожного движения призвали не преступать закон и помнить о последствиях нетрезвых поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU