Известны итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Два водителя ездили подшофе без прав
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Вечером и ночью 7 и 8 февраля Госавтоинспекция провела рейд «Нетрезвый водитель».
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГИБДД, выявили девять человек, которые водили транспорт пьяными, шесть шоферов, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, и двоих, кто ездил без прав.
Участников дорожного движения призвали не преступать закон и помнить о последствиях нетрезвых поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU