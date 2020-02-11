2020-02-11T14:45:11+03:00
Общество

В Саратовской области планируют отремонтировать 329 км дорог

За год удалось привести в порядок 13,85% от запланированного объема
Екатерина Семенова
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В Саратовской области отремонтированы и приведены в порядок 99 км дорог, что составляет 13,85% от общей протяженности. При этом планировалось 11,74%.

Как было заявлено на коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства, в Саратовской агломерации удалось отремонтировать 67% дорог, что также выше плановых показателей.

В 2020 году предполагается привести в порядок 329 км дорог по области. Это 36 участков в Саратове и 29 — в Энгельсе.

Кроме того, продолжается строительство мостов. В области появятся три новых перехода: через Иргиз в Пугачевском районе, путепровод на Южном подходе к аэропорту «Гагарин» и на перегоне Татищево — Курдюм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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