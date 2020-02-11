В Саратовской области планируют отремонтировать 329 км дорог
В Саратовской области отремонтированы и приведены в порядок 99 км дорог, что составляет 13,85% от общей протяженности. При этом планировалось 11,74%.
Как было заявлено на коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства, в Саратовской агломерации удалось отремонтировать 67% дорог, что также выше плановых показателей.
В 2020 году предполагается привести в порядок 329 км дорог по области. Это 36 участков в Саратове и 29 — в Энгельсе.
Кроме того, продолжается строительство мостов. В области появятся три новых перехода: через Иргиз в Пугачевском районе, путепровод на Южном подходе к аэропорту «Гагарин» и на перегоне Татищево — Курдюм.
ИСТОЧНИК KP.RU